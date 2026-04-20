渋谷の明治通りでワゴン車がバス停に突っ込み、運転していた男性が死亡した。白いワゴン車がバス停の柱に衝突し、運転席の部分が大破しているのが分かる。19日午前10時半過ぎ、東京・渋谷区東の都営バスの停留所に、ワゴン車が突っ込んだ。ワゴン車を運転していたのは50代の男性で、その場で死亡が確認された。また、近くを歩いていた80代の男性も巻き込まれ、肩にけがをして病院に運ばれた。現場は片側2車線の明治通り沿いで、緩