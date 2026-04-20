Image: Apple Support/YouTube 作業効率を上げたい方、必見です。Apple（アップル）製品の魅力はなんと言っても、デバイスの連携機能が優秀だということ。HandoffやAirDrop、iPhoneミラーリングなど、iPhoneとMac間で使える連携機能は知っておくとかなり便利です。先日AppleはYouTubeの公式サポートチャンネルにて、「iPhoneとMacで使える便利な連携機能まとめ」の動画を公開しました。最近M