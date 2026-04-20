ワンオペで一人息子を育ててきた筆者の友人。高校生になって反抗期に入った息子との向き合い方に、深く悩んでいました。そんな中で彼女の気持ちを支えてくれたのは、久しぶりに再会した実の父親だったのです。 反抗期の息子に「もう限界……」 これまで積み重ねてきたものが報われたような、胸のつかえがすっと取れたような、そんな気持ちになりました。 父は一泊だけして帰っていきましたが、私にとっては忘れら