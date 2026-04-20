キャットタワーの宇宙船型ボウルに入ろうとする猫さん。スルンッと座る姿があまりにも可愛すぎるとInstagramで話題に！その様子は、記事執筆時点で102万回以上再生され、「何度も見ちゃいました！」「可愛いすぎて吹きましたw」「スムーズすぎる♡」といった声が寄せられました！ 【動画：キャットタワーに登った猫→ボウルの中に足を入れると…まさかの『座り方』】 キャットタワーの宇宙船に