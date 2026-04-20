ちょっとした手土産に、おしゃれでおいしいお菓子を選ぶなら【シャトレーゼ】がおすすめです。手頃な価格で気を遣わず・遣わせずにやりとりできそう。今回は、春を感じるスイーツをピックアップしました。ぜひ参考にしてみて。 ビジュアルも味もこだわり満載 うっとりするような美しいビジュアルのこちらは「春の桜 クリームあんみつ 桜こしあん」\367（税込）。真ん中のホイップにサイドのこしあん、