生後数か月の子猫さんは、飼い主さんに構って欲しいのか、足元で大声で鳴いていたのだとか。子猫さんは、日々隙を見計らっては、飼い主さんによじ登ってくるのだそう。動画は8千回以上も再生され、「可愛いな、甘えん坊」「うちの子そっくりです」とのコメントが集まっています。 【動画：台所に立っていると、いつも近くにやって来る子猫…『かわいすぎる行動』】 飼い主さんの足元で鳴いていた子猫が… Instagramアカウ