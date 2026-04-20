女性グループ「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」や「Ｅ―ｇｉｒｌｓ」で活躍したモデルの藤井夏恋のおしゃれショットが話題になっている。１９日までに自身のインスタグラムを更新した藤井。カメラの絵文字を添えて、モダンな雰囲気のあるショットを公開した。サングラスにコート、バッグ、ブーツまで黒のワントーンで揃えた姿が、背景に映える１枚となった。この投稿には「素敵すぎます」「カッコイイ！」「どこにいても絵になる」など