テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、米大リーグでの日本人選手の活躍を伝えた。番組では、１９日（日本時間２０日）にドジャース・大谷翔平投手（３１）が連続出塁を５１試合に伸ばし、“野球の神様”ベーブ・ルースに並び、ホワイトソックス・村上宗隆内野手が（２６）３試合連続の８号本塁打を放ったことを映像とともに報じた。元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏が「あの