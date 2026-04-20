タレント・熊切あさ美が１９日に自身のインスタグラムを更新。ラフなデニム姿をアップした。熊切はワイドなデニムを着て椅子の上であぐらをかいて座るショットを披露。髪をかき上げ、カメラ目線の笑顔を見せている。「今夜も２６時２０分からテレビ東京『じっくり聞いタロウ』観てね」とつづり、出演番組を紹介した。この投稿に「可愛い」「いつも綺麗だな〜」「笑顔が可愛い」「美人✨癒される」といった声が集ま