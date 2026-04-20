海外の人たちからすると、「日本人はシャイで無口」――そんなイメージは、本当に正しいのか。アメリカの首都ワシントンD.C.中心部で開かれた日本文化の祭典を歩いていると、アメリカ人たちの口からは意外な“日本像”が次々と語られた。ワシントンD.C.では、毎年3月末頃になると桜が満開を迎える。ポトマック川沿いには、日本から贈られた約3000本の桜が咲き誇り、多くの人々が訪れる。この時期に開催されるのが「全米桜祭り」だ