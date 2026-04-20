春のやわらかな日差しに包まれた庭園で、皇族方と各界の功労者が言葉を交わす。そんな日本らしい穏やかな光景が見られる行事が「園遊会」である。会場となるのは東京・元赤坂にある広大な庭園、赤坂御苑。17日、令和に入り7回目の春の園遊会が開催された。 天皇皇后両陛下のほか、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の二女・佳子さま、常陸宮妃華子さま、寛仁親王妃信子さま、三笠宮家の彬子さま、三笠宮家の瑶子さ