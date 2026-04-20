円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー映画『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』（オリジン・オブ・ウルトラマン）を7月3日に公開することを発表した。作品は、『万引き家族』などで知られる映画監督の是枝裕和氏が企画を担当するほか、ギレルモ・デル・トロ、小島秀夫、庵野秀明、樋口真嗣など国内外の第一線で活躍する映画監督・クリエイターたちが独自の視点で語りつくし、「ウルトラマンとは何なのか