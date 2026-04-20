ＪＲ東日本横浜支社は１９日、横浜線東神奈川駅（横浜市神奈川区）で１８日、停車した電車のドアが開かず、乗り降りができないトラブルがあったと発表した。３月からワンマン運転を開始したばかりで、同社は、運転士が開閉操作をし忘れたとしている。発表によると、１８日午後９時３５分頃、同駅に停車した八王子発桜木町行き上り電車（８両編成）のドアが開かず、乗客が乗り降りできなかった。降車予定だった乗客は次の横浜駅