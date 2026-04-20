―［その判決に異議あり!］― ’20年、警視庁公安部が大川原化工機の噴霧乾燥機を「生物兵器への転用が可能」として社長ら3人を逮捕・起訴するも、後に無理筋な冤罪事件と明らかになる。今回、勾留中にがんが判明し死亡した元顧問の遺族が保釈を認めなかった裁判官37人の責任を問う。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「大川原化工機冤罪事件国賠訴訟」について独自の見解を述べる（以下、岡口氏の寄稿）。◆裁判官