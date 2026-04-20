滋賀県高島市の高島市民会館で19日、NHKで放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』のトークライブが実施され、主演の小一郎（のちの豊臣秀長）役・仲野太賀、徳川家康役の松下洸平、前田利家役の大東駿介、石川数正役の迫田孝也が登壇した。【画像】記事に関連するそのほかの写真戦国時代、織田信長によって攻略された地・高島。琵琶湖を挟んで長浜城や小谷城といった重要拠点が位置するこの地での開催とあって、登壇者たちは作品の