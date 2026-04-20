おかわりが欲しい犬がお父さんにした催促の方法が.... 雑過ぎてむしろ愛おしいとTikTokで話題となった柴犬の様子。それに対して「おかわり作戦可愛い」「下向いた時むくむく」と思わず笑ってしまった方々からコメントが寄せられ、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。 【動画：『ご飯のおかわり』を要求する犬→あまりにも雑過ぎる『催促の仕方』】 おかわりの要求が○○な犬 話題の光景が投稿されたのは、柴