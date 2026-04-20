お出かけからの帰り道、ふと後部座席を振り返ってみたら…ゴールデンレトリバーさんが見せた『衝撃的な表情』がおもしろ可愛いと話題になっているのです。 思わず笑顔になる、まるで小さな子どものような光景は記事執筆時点で28万回を超えて表示されており、1.9万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：車で大型犬とお出かけ→ふと『後部座席』を見たら…もはや別の生物な『衝撃の表情』】 外出