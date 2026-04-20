ハウス食品グループ本社は、グループ内の新規事業創出プログラムから生まれた冷凍幼児食販売事業「Kidslation（キッズレーション）」を本格始動した。2023年から実施してきた事業検証の中で、幼児を持つ世帯の食の悩み・課題の解決に貢献し得る将来性のある事業と確認。4月1日付で新会社「キッズレーション」（本社・東京都千代田区、岸健人社長）を設立。4月から新会社で事業を本格始動し、事業のさらなる拡大を目指す。「K