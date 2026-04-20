ヤマキの「割烹白だし500㎖」が15年連続で売上成長を達成した。2025年度（4〜3月）も前年を上回り、過去最高の売上を更新した。 同社は山崎育三郎さんを起用した「割烹白だし500㎖」のTVCMを4月11日から全国で放映。新生活が始まる時期に合わせてCMを放映することで、一本で味が決まる手軽さと料理のレパートリーが広がる楽しさを提案する。白だしは家庭用液体調味料の中でも調理の簡便性と仕上がりの安定感が注