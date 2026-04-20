汗や暑さをリセットしてくれるボディシート。サッと使えて便利ですが、うっかりゴミ袋を忘れた時に詰んだ…なんてことはありませんか？そんな悩みを解消してくれる、大進化したボディシートがダイソーにありました！なんと、あの場所にサッと流せる仕様でこっそり使える優れもの♡夏の外出時の強い味方になってくれますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：＆．ボディシート（トイレに流せる、冷感、10枚）価格：￥1