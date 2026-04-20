推し活手帳やオタ活ノートを作る際、表紙にお気に入りのカードなどを直接貼り付けるのは抵抗が…。カードポケットを貼る方法もありますが、セリアで表紙にカードがぴったり入るポケットが付いた便利なノートを発見しました！お気に入りのアイテムで簡単に飾り付けが可能。中身の使い心地も良く、クオリティが高いです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：A6 Wリングノート ドット入 表紙ポケット付き 60枚価格：￥110（税込