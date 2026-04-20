ダイソーで見つけたカードミラーが想像以上に優秀で驚きました！クレジットカードとほぼ同等のサイズで、さらにスリム＆軽量で持ち運びに便利。お財布のカードポケットなど、ちょっとした場所に忍ばせておけば、いつでも身だしなみチェックができて便利です！デザインも可愛いので気分が上がりますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カードミラー クロミ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4525