２０日の朝、山形市で住宅など２棟を焼く火事があり、男女２人がけがをして病院に搬送されました。 【写真を見る】山形市で住宅が焼ける火災火事による救急搬送は2人、けがの状態を確認中 消防によりますと、今日午前６時１０分ごろ、山形市上椹沢で、通りかかった人から「建物が燃えている」などと１１９番通報がありました。火は一般住宅１棟を焼き、さらに別の建物１棟にも延焼したとみられています。 この火事で、９０代