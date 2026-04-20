なぜ、同じように学んでいるのに、成績もメンタルも差がつくのか――。その分かれ道にあるのが「アウトプット習慣」です。精神科医で『こどもアウトプット図鑑』（サンクチュアリ出版）著者の樺沢紫苑氏が、精神科医の知見から“話す・書く・行動する”ことの効果を、言語化のプロで『こども言語化大全』（ダイヤモンド社）著者の山口拓朗氏と語り合います。記憶の定着からストレス耐性までを左右する、子ども時代の決定的習慣を形