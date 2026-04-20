「時間は誰にでも平等」と言われるが、本当にそうだろうか。忙しさに追われる人もいれば、お金で時間を買い、余裕を手にしている人もいる。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏にお金持ちとそうでない人の決定的な差についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）お金持ちは時間を買っている先日、