２月末に足を骨折した影響で４月の大阪松竹座公演を初日から休演していた歌舞伎俳優・中村獅童の次男・中村夏幹（５）が復帰。“初日”を迎えたことを報告した。３月２９日の更新で、出演予定だった「御名残四月大歌舞伎」（大阪松竹座・３〜２６日）を体調不良のため休演し、兄の・中村陽喜（はるき、８）が代役をつとめることを伝えていた中村陽喜と中村夏幹のインスタグラムが１９日更新され、「六助からパワーチャージ遅