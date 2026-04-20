元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子と、元横綱・貴乃花光司氏の次女・女優の白河れいが誕生日を報告した。１８日に２４歳の誕生日を迎えた白河は、自身のインスタグラムを更新。「２４歳になりました！新しい現場でも祝っていただいたり、とても嬉しかったですこの年も感謝を忘れず１歩ずつ学んでいきたいと思います！」と記し、バースデープレートを持ったショットをアップした。この投稿には、「おめでとう