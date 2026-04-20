歌手の松山千春が体力回復について持論を展開した。１９日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。体力が衰えたと訴える還暦を過ぎたリスナーからのメールを読み上げた。これに松山は「わかる。その気持ちよく分かりますよ」と賛同。続けて「私もね、中学高校とですね、あれほどバスケットに夢中になってですね。毎日、これでもかってぐらい走