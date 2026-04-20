新幹線がロボットに変形する人気テレビアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』から、新たな玩具シリーズが登場した。昨年2025年にプロジェクト発足から10周年の節目を迎え、今年4月5日よりファン人気の高いテレビアニメ第1期を再編集した『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』の放送もスタート。これに連動する形で、当時の「DXS」シリーズをベースに、遊びやすさと再現性を両立させた新シリーズ「SGX」が展開されている