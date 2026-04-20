結婚を考える相手の仕事や収入は、将来の生活を考えるうえで気になるポイントの一つです。 特に、会社員とは働き方が異なる個人事業主の場合は、収入の見え方や安定性が分かりにくく、不安を感じる人も少なくありません。建設業の現場で働く人の収入は、経験や地域、仕事の受け方によって差が出やすいため、表面的な金額だけで判断しないことが大切です。 本記事では、足場工事の一人親方という働き方に注目しながら