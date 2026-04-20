「年金見込み額は月13万円」……ねんきん定期便で年金の見込み額を知り、老後の生活をイメージし始めたものの、それによって逆に「これだけで暮らせるのだろうか」と不安になる人もいるかもしれません。 特に60歳に近づくと、「65歳まで働くべきか」「60歳で退職しても大丈夫なのか」という年金の受け取り時期についての悩みが現実味を帯びてきます。 そこで、この記事では、年金が月13万円であると仮定し、老