北朝鮮が発表した改良型戦術弾道ミサイル「火星砲11ラ」型の試験発射（19日）は、単なる兵器性能の誇示にとどまらず、後継問題をにらんだ政治的演出の側面を色濃くにじませている。国営メディアが公開した写真には、金正恩総書記の娘、金ジュエ氏が発射を見守る様子が写り込んでおり、父娘の「同行」が常態化しつつある。今回の試験では、複数の弾頭が広範囲に子弾を散布する、いわゆるクラスター弾型の戦闘部が用いられたとされる