卓球女子でオリンピック2大会連続メダリストの福原愛（37）が、第3子の出産を報告した。【映像】福原愛のご報告（全文）2025年12月、一部報道を受け、福原の所属事務所は再婚と妊娠を認めていた。2026年4月17日には自身の公式サイトで「平素より多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております。今後も