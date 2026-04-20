◇ナ・リーグドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）ドジャースのエドウィン・ディアス投手（32）が19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦の8回から6番手として登板。4月10日（同11日）レンジャーズ戦以来、8試合ぶりの登板は1死も取ることができず、3失点で降板した。デーブ・ロバーツ監督（53）は守護神の状態について言及した。ディアスは4―6の8回から登板。先頭のカストロに右前打を許すと、二盗