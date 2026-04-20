職場の近さといった利便性に加え、高齢の祖父母のサポートや家族との生活を優先し、実家を拠点に選ぶ若手社会人も少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、福岡県糸島市在住・27歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者の