斬新ハンドルをドイツ車で初採用！メルセデス・ベンツは2026年4月14日、BEV（電気自動車）のフラッグシップセダンである「EQS」の改良新型をドイツで発表しました。 2021年の初代登場以来、ラグジュアリーBEVの基準を打ち立ててきたEQSですが、今回の改良では中身のアーキテクチャから根本的な大刷新が図られています。【画像】超カッコイイ！ これが“斬新ハンドル”初採用の新型「“高級”セダン」です！ 画像で見る（21枚）