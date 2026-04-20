◆米大学野球スタンフォード大―マイアミ大（１９日・米カリフォルニア州スタンフォード＝サンクンダイヤモンド）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２１）が、１９日（日本時間２０日）、本拠でのマイアミ大戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、２試合連続の１２号２ランを放った。６―６で迎えた４回１死一塁、初球をたたいた打球は右翼フェンスを大きく越える勝ち越し２ラン。前日の１１号は飛距離３９６フィート（