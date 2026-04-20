テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が連続出塁を５１試合に伸ばし、“野球の神様”ベーブ・ルースに並んだことを報じた。大谷は１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１点リードの３回１死で迎えた２打席目は、２球目の甘く入ったチェンジアップを捉えると、打球速度１１３マイル（約１８１・９キロ）の高速ライ