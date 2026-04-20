いつも疲れているのは、心に溜まった闇や影のせい？ 他人の価値観に振り回されると、自分軸を見失ってしまう 他人の価値観を優先するあまり、自分がどうしたいのかを見失ってしまうことは、大きなストレスや生きづらさを生みます。特に、生まれつき敏感な気質を持つ人や、本音を言えずに育った人は、この問題に直面しやすい傾向にあります。 例えば、「ひといちばい敏感な子（HSC）」は、感情や感覚への反応が強く、共感性が