ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月20日（月）〜4月26日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【乙女座（おとめ座）】今週は、いろんな人とコミュニケーションを取るようです。仲間と協力しながらおこなう仕事が増えていくかも。ちょっと苦手に