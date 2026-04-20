東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値186.63高値187.95安値186.32 189.24ハイブレイク 188.60抵抗2 187.61抵抗1 186.97ピボット 185.98支持1 185.34支持2 184.35ローブレイク ポンド円 終値214.42高値215.69安値214.01 217.08ハイブレイク 216.39抵抗2 215.40抵抗1 214.71ピボット 213.72支持1 213.03支持2 212.04ロ&#1254