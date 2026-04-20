東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.73高値9.78安値9.66 9.91ハイブレイク 9.84抵抗2 9.79抵抗1 9.72ピボット 9.67支持1 9.60支持2 9.55ローブレイク シンガポールドル円 終値124.92高値125.33安値124.39 126.31ハイブレイク 125.82抵抗2 125.37抵抗1 124.88ピボット 124.43支持1 123.94支持2 123.49ローブレイ