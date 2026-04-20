東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7174高値0.7222安値0.7154 0.7281ハイブレイク 0.7251抵抗2 0.7213抵抗1 0.7183ピボット 0.7145支持1 0.7115支持2 0.7077ローブレイク キーウィドル 終値0.5883高値0.5929安値0.5880 0.5964ハイブレイク 0.5946抵抗2 0.5915抵抗1 0.5897ピボット 0.5866支持1 0.5848