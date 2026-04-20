北朝鮮のミサイル総局が実施した戦術弾道ミサイルの試射＝19日（朝鮮中央通信＝共同）【ソウル共同】北朝鮮メディアは20日、同国のミサイル総局が改良された戦術弾道ミサイルを19日に試射し、搭載したクラスター弾とみられる兵器の威力を確認したと報じた。視察した金正恩朝鮮労働党総書記は「軍事行動の実践において大きな意義がある」と述べた。視察には金氏の娘も同行した。韓国軍は19日、北朝鮮東部の咸鏡南道新浦からの弾