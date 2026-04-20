１９日午前４時１５分頃、沖縄県沖縄市諸見里３の４階建てアパートで、「火事ではないか」と近隣住民から１１０番があった。約３時間後に消し止められたが、４階部分が全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかった。捜査関係者によると、４階部分は、県内に本部を置く指定暴力団旭琉会トップの糸数真会長の自宅兼事務所。県警などによると、遺体の性別や年齢は不明。遺体は糸数会長の可能性もあるとみて、県警が身元の確認を進め