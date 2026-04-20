イラン軍の報道官は20日、アメリカがイランの船舶を攻撃したことを受けてアメリカ軍に報復を宣言しました。イラン軍の報道官は20日、アメリカが停戦合意に違反し、中国からイランへ向かっていたコンテナ船にオマーンの海域で砲撃し、拿捕したことは海賊行為だと批判しました。イラン軍は報復を宣言し、アメリカ軍の艦艇をドローンで攻撃したと主張しました。軍艦に被害があったのかは分かっていません。イラン軍はアメリカがイラン