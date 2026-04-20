・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０６６７．６３（＋７７．６４） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４７０２．２４（＋５４７．７７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８４２５．１３（＋１６２．４３） ・ロシア・ＲＴＳ １１２９．１５（－５．９６） 出所：MINKABU PRESS