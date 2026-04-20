１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８６８．７１ドル高の４万９４４７．４３ドルと大幅続伸した。中東紛争の終結期待が高まり、米原油先物相場が大きく水準を切り下げた。これを受けて投資家のリスク許容度が高まり、主力株への買いを誘った。なお、その後にイランはホルムズ海峡の再封鎖を発表。日本時間２０日で米株価指数先物は下落している。 キャタピラー＜CAT＞やゴールドマン・サックス・グル