開催：2026.4.20 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 2 - 6 [タイガース] MLBの試合が20日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとタイガースが対戦した。 Rソックスの先発投手はギャレット・クロシェット、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。 1回表、4番 ディロン・ディングラー 7球目を打ってセンターへのタイムリ