大阪3月限ナイトセッション 日経225先物59690+890 （+1.51％） TOPIX先物3829.5+60.0 （+1.59％） シカゴ日経平均先物59840+1040 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 17日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。イスラエルとレバノンは、10日間の停戦に合意。イラン外相は、停戦期間中はホルムズ海峡を完全に開放すると表明した。米国とイランによる戦闘終結に